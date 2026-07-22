"Укрзалізниця" отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва 

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"Укрзалізниця" підписала договір із ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на постачання ще 92 нових пасажирських вагонів. Закупівлю фінансують за кошти державного бюджету.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

До нового замовлення увійшли 83 купейні вагони з можливістю експлуатації у форматі купе та СВ, а також 9 безбар’єрних вагонів для перевезення пасажирів, які користуються кріслами колісними. У таких вагонах облаштують просторі купе зі зручним заїздом і окремі інклюзивні санітарні модулі.

Поставки нових вагонів заплановані на 2027–2028 роки. Вартість одного купейного вагона становить 68 млн грн, а вагона з безбар’єрним купе – 72 млн грн.

В Укрзалізниці наголосили, що оновлення пасажирського парку є особливо важливим через постійні російські обстріли, які пошкоджують рухомий склад, а також через поступове списання вагонів, що відпрацювали свій нормативний термін експлуатації. Нині середній вік пасажирських вагонів перевищує 35 років.

До виробництва вагонів традиційно максимально залучать українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання.