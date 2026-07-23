Кредит €60 млрд на оборону від ЄС. Україна зможе купувати також британське озброєння

Щоб долучитися до кредиту, Велика Британія мала виконати три умови, передбачені відповідним регламентом ЄС

Країни Євросоюзу схвалили участь Великої Британії в кредиті підтримки України обсягом €90 млрд, повідомили на сайті Ради Європи.

“Участь Великої Британії в кредиті підтримки України дозволить Україні також здійснювати закупівлі у британських оборонних виробників, забезпечуючи можливості, необхідні для захисту своїх громадян”, – заявила Гелен МакЕнті, міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії.

Зазначається, що найближчими днями Рада офіційно затвердить участь Великої Британії у порядку письмової процедури.

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Щоб долучитися до кредиту, Велика Британія мала виконати три умови, передбачені відповідним регламентом ЄС. Лондон узяв на себе зобов'язання пропорційно покривати витрати на залучення коштів, підписав із Союзом угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони, а також уже тривалий час надає Україні суттєву фінансову й військову допомогу..

Нещодавно Рада Європейського Союзу затвердила надання Україні дворічного кредиту на 90 млрд євро, з якого 60 підуть на оборону, а 30 – на підтримку держбюджету.

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В рамках механізму вже виплачено €8,1 млрд: €3,2 млрд – бюджетна допомога та майже €4,9 млрд – на оборону.

У 2026 році Комісія планує виплатити загалом €28,3 млрд із 60-мільярдного оборонного пакету.