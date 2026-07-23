Двох суддів і двох адвокатів підозрюють у створенні фіктивних судових рішень для ухилення від мобілізації

Зловмисники подавали до суду заяви з неправдивими даними про розірвання шлюбу, самостійне виховання дітей або відсутність одного з батьків.

Отримали підозри двоє суддів Конотопського міськрайонного суду Сумської області, двоє адвокатів і військовозобов’язаний за схему з ухиленням від мобілізації.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані використовували судові рішення, щоб створити фіктивні підстави для звільнення з військової служби й отримання відстрочки від мобілізації. Вони подавали до суду заяви з неправдивими даними про розірвання шлюбу, самостійне виховання дітей або відсутність одного з батьків.

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Аби справи потрапляли до «потрібних» суддів, заяви неодноразово подавали і відкликали. Якщо автоматизована система розподіляла документи на іншого суддю, їх забирали і подавали знову. Наразі слідчі встановили чотири такі епізоди.

Один із випадків стосується військовослужбовця, його матері-судді та ще одного судді цього ж суду. У 2023 році вони оформили фіктивне розлучення та визначили місце проживання дитини з батьком. Хоча чоловік і далі жив із дружиною і дитиною, це рішення дозволило йому звільнитися в запас і отримати відстрочку.

Інші епізоди стосуються використання подібної схеми адвокатом для власної відстрочки, а також безпідставного визнання колишньої дружини військовозобов’язаного безвісно відсутньою.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваних як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Крім цього, військовослужбовцю-адвокату інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану, а двом суддям — пособництво у цьому злочині.