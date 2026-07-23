Він причетний до незаконного ув’язнення полонених воїнів Національної гвардії в російські тюрми.

Заочну підозру отримав ще один російський суддя, який ув’язнює українських полонених до тюрем Росії, повідомили у СБУ.

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора задокументували воєнні злочини судді Південного окружного військового суду РФ.

Посадовець причетний до незаконного ув’язнення полонених воїнів Національної гвардії в російські тюрми.

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Як з’ясувало розслідування, йдеться про громадянина РФ, який у серпні 2024 року безпідставно призначив 19 років позбавлення волі полоненому українському захиснику.

Встановлено, що росіянини очолив псевдосудовий процес та використав фейкові обвинувачення проти чоловіка, щоб відправити його за ґрати. Відтак російський суддя грубо порушив норми міжнародного гуманітарного права, відповідно до яких потерпілий є комбатантом збройного конфлікту.

У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили судді РФ про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.