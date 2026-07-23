У Латвії розглядають можливість заборони імпорту із РФ та РБ книг, іграшок, одягу і взуття

У четвер, 23 липня, Сейм прийняв до розгляду поправки до закону "Про підтримку громадян України", які передбачають запровадження заборони на імпорт у Латвії окремих товарів, вироблених у Росії та Білорусі.

Про це пише Delfi.

Законопроект, підготовлений Міністерством закордонних справ, дозволяє уряду визначити список таких товарів. Ввідомо, що під заборону можуть потрапити книги та періодика (насамперед – російською мовою), відеоігри, спортивні товари, іграшки, одяг та взуття.

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Поправки передбачають запровадження заборони на імпорт товарів як безпосередньо з Росії та Білорусі, так і з третіх країн. Тобто якщо такі товари російського та білоруського виробництва ввозяться до Латвії з інших країн. Водночас, транзит таких товарів через територію Латвії до інших країн ЄС заборонено не буде.

У МЗС країни кажуть, що метою законопроєкту є скорочення можливості держав-агресорів отримувати доходи від експорту та зміцнення національної безпеки Латвії. Водночас документ розглядається як доповнення до вже введених Європейським союзом санкцій та торговельних обмежень щодо Росії та Білорусі.

Законопроект безпосередньо дає завдання уряду видати Правила Кабінету міністрів, у яких було б визначено групи товарів, які підпадають під заборону. При цьому до 1 березня 2027 року і надалі щорічно Кабінет міністрів повинен буде оцінювати, чи відповідає заборона товарів таким завданням як забезпечення безпеки латвійського суспільства, а також надання підтримки Україні. Про це Кабінет міністрів повинен звітувати і перед Сеймом.

Таким чином, остаточне рішення про те, які конкретно товари підпадуть під заборону - за урядом.

Міністерство землеробства погодило законопроект без заперечень, міністерство юстиції – з окремими пропозиціями. Натомість міністерство економіки та Міністерство фінансів поправки до Закону "Про підтримку громадян України" не погодили.

Тому уряд підкреслює, що пропоноване регулювання має значення як політичний сигнал, що спонукає скорочувати споживання товарів з держав-агресорів.

Автори законопроєкту кажуть, що з 2022 року імпорт Латвії з Росії та Білорусі скоротився на 91%. Якщо 2022 року його обсяг перевищував 2,1 млрд євро, то 2025 року він становив 193 млн євро, або 0,8% від загального обсягу товарного імпорту Латвії.

Запланована заборона торкнеться порівняно невеликої частини імпорту. Книги, газети, відеоігри, спортивні товари, іграшки, одяг та взуття у 2025 році становили приблизно 12,5 млн євро, або 6,5% імпорту з Росії та Білорусі, що відповідає приблизно 0,05% загального імпорту Латвії.