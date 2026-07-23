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MAGA-блогерка Лома Лумер побувала на місці російського удару по Києво-Печерській Лаврі

Вона засудила атаку на християнський храм. 

MAGA-блогерка Лома Лумер побувала на місці російського удару по Києво-Печерській Лаврі
Лора Лумер
Фото: Лора Лумер в X

Впливова американська блогерка Лора Лумер побувала на місці російського удару по Києво-Печерській Лаврі. Її супроводжували віцепрем'єрка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна і заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця.

Лумер записала відео з Успенського собору, покрівля якого була пошкоджена ударом безпілотника в червні. «Путін атакував дроном Ісуса Христа», – підписала ролик блогерка. 

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Лумер позиціонує себе як журналістку-розслідувачку. В одному лише X вона має 1,9 мільйон читачів. Роками Лумер виступала проти підтримки України і симпатизувала Росії, а цього року визнала, що стала жертвою російської пропаганди.

20 липня блогерка прибула до Києва. 

«Для тих, хто питав: ні, уряд України не платив мені за подорож. Для тих, хто дивиться мої шоу: ви побачите, що я очолювала боротьбу проти Woke-рейху (ідеологія, що починалася як боротьба з дискримінацією, але стала радикальним рухом. – Ред.) та його спроб зруйнувати рух Трампа в Америці, поки вони поширюють токсичну пропаганду», – написала вона. 

Лора Лумер у Києво-Печерській Лаврі
Фото: Лора Лумер в X
Лора Лумер у Києво-Печерській Лаврі

Американка подякувала віцепрем'єрці – міністерці культури України Тетяні Бережній за організацію походу до Лаври.

«Тетяна Бережна розповіла мені, що народила дитину в бомбосховищі сім місяців тому, тому що росіяни проводили атаку проти Києва. Я отримала змогу побачити зблизька, як Росія атакує християнство, перебуваючи в Лаврі – серед неймовірної архітектури, мистецтва і історичних релігійних цінностей», – сказала Лора Лумер.

Сергій Кислиця, Лора Лумер
Фото: Сергій Кислиця в X
Сергій Кислиця, Лора Лумер

Лора Лумер під час візиту до Києва
Фото: Лора Лумер в X
Лора Лумер під час візиту до Києва

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