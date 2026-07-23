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ЗМІ: Трамп розгніваний через призначення міністра закордонних справ Британії

А у Кремлі навпаки можуть бути задоволені.

ЗМІ: Трамп розгніваний через призначення міністра закордонних справ Британії
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання The Independent стверджує, що адміністрація Дональда Трампа обурена та розчарована рішенням нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства Енді Бернема призначити очільником МЗС Еда Мілібенда.

Колишній лідер Лейбористської партії свого часу жортско критикував президента США, особливо за його скептичне ставлення до кліматичних змін, а також антидемократичні заяви. У 2016 році Мілібенд називав Трампа "расистом, жінконенависником і самовпевненим збоченцем". А рік потому говорив, що республіканець "встановив нову планку ідіотизму" і відзначав надмірну приязність президента США до Росії.

У Вашингтоні стверджують, що Трамп не забуває такі образи і розгніваний тим, що Мілібенд отримав дипломатичну посаду. А от у Москві, на думку колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона, Бернему нібито аплодують за вибір міністра.

Справа в тому, що у 2013 році Мілібенд блокував у парламенті ухвалення рішення про воєнну операцію проти Сирії за вчинені режимом Башара Асада порушення міжнародного права. На думку консерваторів, саме цей прояв слабкості став для російського диктатора Путіна сигналом до безкарності і надихнув у 2014 році розпочати вторгнення в Україну, анексувавши Крим і розпочавши війну на Донбасі.

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