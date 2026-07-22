США готуються ввести нові мита проти ЄС за використання примусової праці

Брюссель намагається втримати тарифний ліміт, про який президентка Єврокомісії і американський президент домовилися торік у Шотландії.

Євросоюз готується до нових мит, які США планує запровадити найближчими днями через використання примусової праці в глобальних ланцюгах постачання.

Єврокомісія вважає такі дії Вашингтона повністю необґрунтованими, проте прагне утримати нові мита в межах 15-відсоткового ліміту, пише Euronews.

Цю межу сторони встановили в торговій угоді, яку президент США Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали в липні минулого року у Шотландії.

Білий дім ще на початку червня оголосив про намір ввести нові мита для своїх торговельних партнерів. Вашингтон пояснює це тим, що недостатнє обмеження торгівлі товарами, виробленими з використанням примусової праці, шкодить комерційним інтересам США.

Діючий тарифний режим США закінчується 24 липня. Торговий представник США Джеймсон Грір підтвердив, що рішення про запровадження нових мит очікують вже незабаром. Для цього Міністерство торгівлі США ініціювало розслідування на основі Закону про торгівлю 1974 року.

Брюссель відкидає звинувачення щодо примусової праці і наголошує, що в Євросоюзі діють суворі правила щодо таких товарів. Заступник головного речника Єврокомісії Олоф Гілл заявив про це партнерам у США. Водночас європейські посадовці вважають, що зараз найголовніше — домогтися дотримання угоди, аби забезпечити стабільність і передбачуваність для європейських компаній.