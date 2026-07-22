У Німеччині схвалили виробництво деталей для АЕС у співпраці з «Росатомом»

Міністерство навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія схвалило проєкт із виробництва паливних збірок російського зразка на заводі в місті Лінген.

Виробництво здійснюватиме компанія Advanced Nuclear Fuels (ANF) — дочірнє підприємство французького концерну Framatome — у співпраці з російською державною корпорацією "Росатом". Відповідну заявку ANF подала ще у 2022 році, передає Euronews.

Ці збірки призначені для атомних електростанцій радянської конструкції, які досі функціонують у Фінляндії та деяких країнах Східної Європи. Саме через залежність цих країн від російського палива Євросоюз досі не запровадив санкції проти атомної галузі РФ.

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Проєкт викликав хвилю критики в Німеччині через військову агресію Росії проти України, а також звинувачення Кремля у проведенні гібридних атак, шпигунстві та саботажі проти ФРН. Проти угоди активно виступають екологічні організації та місцеві громадські ініціативи.

Федеральне міністерство навколишнього середовища Німеччини заявило про своє критичне ставлення до цієї співпраці, проте зазначило, що атомне право не є інструментом для подібних обмежень — для цього необхідні загальноєвропейські санкції, що охоплюватимуть атомну галузь.

Міністерство навколишнього середовища Нижньої Саксонії повідомило, що заявку схвалили після "всебічних перевірок" та консультацій із федеральними відомствами.

За даними AFP, технологічний процес вимагає залучення російських фахівців, а це посилює занепокоєння щодо національної та європейської безпеки. Уряд Нижньої Саксонії наголошує: у разі виникнення нових ризиків, зокрема, у сфері безпеки, виданий дозвіл можуть переглянути.