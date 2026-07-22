Трамп погрожує знищувати електростанції та мости в Ірані за атаки на судна в Ормузькій протоці

Президент США підкреслив, що це стосується, зокрема, об'єктів, які розташовані у Тегерані або поблизу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер Штати завдаватимуть ударів по інфраструктурі Ірану у відповідь на будь-яку атаку проти кораблів в Ормузькій протоці.

Про це Трамп написав у свої соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, якщо Іран обстріляє будь-яке судно за допомогою ракет, безпілотників або будь-якої іншої зброї, США бомбардуватимуть і повністю знищать один міст або одну електростанцію. Трамп підкреслив, що це стосується, зокрема, об'єктів, які розташовані у столиці Тегерані або поблизу неї.

Напередодні Трамп заявив, що збройні сили США можуть незабаром завдати удару по глибоко заритому ядерному об’єкту Ірану, відомому як Кух-е-Коланг.

Кух-е-Коланг, також відомий як «Гора Кірка», – це глибоко заритий ядерний об’єкт поблизу Натанза. За даними західних розвідувальних служб, Іран, ймовірно, розвиває його для проведення незадекларованих операцій зі збагачення урану.