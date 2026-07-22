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У Франції міністерка довкілля пішла у відставку через схвалення закону про пестициди

Однак президент Макрон не прийняв її заяву про відставку.

У Франції міністерка довкілля пішла у відставку через схвалення закону про пестициди
Міністерка екологічного переходу Франції Монік Барбю
Фото: EPA/UPG

Міністерка екологічного переходу Франції Монік Барбю оголосила, що подасть заяву про відставку президенту Емманюелю Макрону на знак протесту проти повернення шкідливих пестицидів.

Про це повідомляє DW.

Однак Макрон не прийняв її відставку, і Барбю залишиться на своїй посаді через “терміновість вирішення наслідків зміни клімату”, повідомили в її команді.

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Заява Барбю пролунала одразу після того, як законодавці схвалили законопроєкт, який дозволить знову використовувати пестициди ацетаміприд та флупірадіфурон. Вони заборонені у Франції з 2018 та 2019 років відповідно. Вчені стверджують, що ці хімікати небезпечні для здоров'я людини та шкідливі для популяцій бджіл, завдяки яким узагалі можливе сільське господарство.

Прихильники законопроєкту стверджували, що французьким фермерам, що вирощують буряк, яблука та фундук, потрібні пестициди, щоб конкурувати з їхніми колегами у ЄС.

Ці речовини не заборонені в ЄС, але деякі держави-члени обмежують їхнє використання.

Барбю зі свого боку заявила, що “всупереч обіцянкам, які мені давали, уряд заблокував будь-яку дискусію щодо скасування цього заходу”. Вона додала, що це стало “ще одним відкатом в екологічній політиці” з моменту її призначення минулого жовтня.

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