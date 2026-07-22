Німеччина безплатно передасть Україні обладнання ТЕЦ на початку 2027 року

Раніше цю станцію використовували для підігріву російського газу з «Північного потоку-1».

Демонтаж і транспортування в Україну обладнання теплоелектроцентралі з німецького Любміна планують завершити у першому кварталі 2027 року.

Раніше цю станцію використовували для підігріву російського газу з «Північного потоку-1», передає «Укрінформ».

Територію ТЕЦ на початку липня передали «Нафтогазу України». Залучені українською стороною компанії найближчим часом розпочнуть демонтаж. Німецька енергетична компанія SEFE підтвердила дійсність угоди.

Теплоелектроцентраль має загальну потужність 84 МВт. У 2022 році, після припинення постачання російського газу, експлуатація станції втратила сенс, а в 2023 році її повністю зупинили. Спроби продати установку або перенести в інше місце виявилися занадто дорогими, тому німецький уряд вирішив безплатно віддати її Україні як гуманітарну допомогу.

Українська сторона бере на себе всі витрати й ризики, пов'язані з демонтажем, завантаженням та транспортуванням. Новим власником та оператором обладнання стане «Нафтогаз України». Водночас передача ТЕЦ викликала обурення ультраправої проросійської партії «Альтернатива для Німеччини», яка сподівалася зберегти станцію на випадок відновлення постачання газу з Росії. Проте німецький парламент відхилив їхні ініціативи.