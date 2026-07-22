Країни Балтії створять спільні енергорезерви через загрози інфраструктурі

Після визначення потреб підготують спільну заявку на фінансування від ЄС.

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Міністри енергетики Литви, Латвії й Естонії на зустрічі в Ризі підписали декларацію про зміцнення спільних резервних потужностей для своїх енергосистем.

Країни оцінять потреби у трансформаторах, вежах ЛЕП, генераторах та іншому обладнанні, необхідному для ліквідації аварій, збоїв або наслідків саботажу, передає LRT.

Після визначення потреб оператори систем передачі підготують спільну заявку на фінансування від ЄС для купівлі і обслуговування цієї техніки. Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас підкреслив, що координація дій під час надзвичайних ситуацій забезпечить стабільне енергопостачання і дозволить дешевше й ефективніше зміцнити інфраструктуру.

Окрему увагу урядовці приділили захисту стратегічних об'єктів від безпілотників. Міністри погодилися, що загроза від дронів стала новою реальністю, тому протиповітряний захист має стати невід'ємною частиною безпеки критичної інфраструктури на регіональному рівні.

Угода з'явилася на тлі застережень лідерів східного флангу НАТО щодо можливих російських провокацій. Президент Литви Ґітанас Науседа попереджав, що транспортна й енергетична інфраструктура країни може стати ціллю гібридних чи прямих атак. Із червня литовські військові вже допомагають охороняти ключові об'єкти, зокрема, термінал скрапленого газу у Клайпеді, енергоз'єднання LitPol Link, підстанції та Круоніську ГАЕС.