США та Саудівська Аравія підписали угоду про обмін ядерними технологіями, яка дозволяє американським компаніям будувати реактори в королівстві.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на Міненергетики США.

Очікується, що документ стане порушником попередніх угод про розподіл ядерних ресурсів, які прямо забороняли збагачення урану. Ця зміна політики викликала занепокоєння експертів з питань нерозповсюдження ядерної зброї та деяких членів Конгресу, які побоюються, що це може дозволити Саудівській Аравії перетворити уран на матеріал збройового класу.

Ключова частина угоди, вартістю десятки мільярдів доларів, дозволяє американським компаніям будувати об'єкт зі збагачення урану в Саудівській Аравії, якщо дослідження, проведене спільно США та Саудівською Аравією, визначить необхідність цього кроку, повідомляє WSJ .

Як пише Bloomberg, угода із Саудівською Аравією може допомогти американським фірмам закріпитися в регіоні, де активно діють конкуренти, особливо Росія. Туреччина та Єгипет, співпрацюють з « Росатомом» над будівництвом атомних електростанцій. Перший турецький блок має бути введений в експлуатацію цього року.

Попередні угоди про обмін ядерними технологіями з такими країнами, як Японія, прямо забороняли збагачення та переробку відпрацьованого урану, але Білий дім на початку цього року надіслав Конгресу звіт, у якому закликав до обміну чутливими ядерними технологіями з Ер-Ріядом, включаючи потенційну співпрацю у сфері збагачення урану та переробки плутонію.