Суд у США призначив дату розгляду справи проти Ніколаса Мадуро

Суд у США визначив дату початку судового процесу проти колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.
Слухання у справі про контрабанду наркотиків та наркотероризм призначили на 1 червня 2027 року, пише Bloomberg.
Мадуро з'явився в суді вперше з березня. Прокурори стверджують, що політик відігравав ключову роль у змові з метою ввезення кокаїну до США. Його дружина, Сілія Флорес, також проходить у цій справі як обвинувачена.
Слухання у справі тривало близько 15 хвилин. Мадуро та Флорес відкидають усі звинувачення і не визнають провини.
Окрім дати початку процесу, суддя затвердив графік досудових процедур. Урядова сторона має передати докази захисту, після чого адвокати Мадуро подадуть клопотання про закриття справи або обмеження використання певних матеріалів. Адвокат колишнього венесуельського лідера готує документи і планує наполягати на імунітеті свого клієнта як колишнього глави держави.
- Мадуро і його дружину захопили американські спецназівці рано вранці 3 січня під час авіаударів по столиці Венесуели за підтримки бойової авіації та потужного угруповання військово-морських сил.
- За інформацією венесуельських чиновників, унаслідок нападу загинуло щонайменше 83 людини та понад 112 отримали поранення. Жоден військовослужбовець США не загинув.
- На судовому засіданні у березні Мадуро оголосив себе “військовополоненим” і не визнав вини за чотирма пунктами обвинувачення: змова з метою “наркотероризму”, змова з метою імпорту кокаїну, зберігання кулеметів та руйнівних пристроїв, а також змова з метою зберігання кулеметів та руйнівних пристроїв.