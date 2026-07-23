У Франції спалахнула пожежа біля головного аеропорту Парижа

Поблизу паризького аеропорту імені Шарля де Голля у складському приміщенні розпочалася масштабна пожежа.

Як пише Le Figaro, через займання на летовищі було видно густий чорний дим. При цьому офіційно не відбулося перебоїв з авіаційним рухом, а усі рейси приймалися та обслуговувалися вчасно.

Вогонь спалахнув у комуні Мітрі-Морі, яка розташована у департаменті Сена і Марна. На ліквідацію пожежі вирушили співробітники служби з надзвичайних ситуацій, про постраждалих інформації немає.

Цього тижня це вже друге загоряння у Франції, яке сталося близько до аеропорту. Раніше вогняна стихія забрала життя двох пожежників, які працювали над гасінням біля летовища міста Бордо. Загалом через аномальну спеку у країні фіксується зростання пожежної небезпеки, вже було знищено вогнем понад 40 тисяч гектарів лісу.