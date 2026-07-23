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Палата представників США ухвалила військовий бюджет на понад трильйон доларів

Поправка щодо припинення будь-якої допомоги Україні провалилась.

Палата представників США ухвалила військовий бюджет на понад трильйон доларів
Спікер Палати представників на засіданні
Фото: EPA/UPG

Американські конгресмени у середу підтримали Дозвільний акт щодо національної оборони - документ, який визначає обсяг фінансування військових потреб США у 2027 фіскальному році на рівні понад 1,15 трильйона доларів. 

Як пише The Guardian, документ отримав підтримку 216 членів Палати представників, 212 проголосували проти. Демократи вирішили не підтримувати законопроєкт через війну проти Ірану, але шестеро з них порушили партійну дисципліну. Серед республіканців не погодилися з військовим бюджетом семеро конгресменів.

Важливим стало відхилення правки республіканця Елі Крейна, який хотів заборонити будь-яку воєнну допомогу Україні. 350 конгресменів висловилися проти такого обмеження, тож до фінального тексту документа воно не потрапило. Водночас Пентагону було відмовлено у наданні 350 мільярдів доларів, що скоротило загальну суму з 1,5 трильйона до 1,15 трильйона в американській валюті. 

Тепер військовий бюджет США розглядатиметься у Сенаті, де також очікується гостра міжпартійна дискусія.

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