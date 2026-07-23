Атаки іранських безпілотників на об'єкти Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) в країнах Перської затоки змусили американських розвідників перевіряти, чи не допомагала Росія, надаючи інформацію для наведення на цілі або передові технології безпілотників.

Про це Reuters повідомили чотири джерела, обізнані з роботою американської розвідки.

Співрозмовники агентства зазначили, що американські спецслужби ще не дійшли остаточних висновків щодо можливої участі Росії в атаках на об'єкти ЦРУ. Водночас вони звернули увагу на високу ефективність і точність ударів, а також на ширшу технічну підтримку, яку Москва надає Тегерану, як на можливі ознаки російської допомоги.

Реклама

Раніше вже писали про те, що Росія допомагала Ірану з наведенням на цілі та іншою технічною підтримкою під час ударів по американських об'єктах у регіоні Перської затоки. Однак про окреме розслідування можливої російської участі саме в атаках на об'єкти ЦРУ раніше не повідомлялося.

За даними медіа, щонайменше два об'єкти ЦРУ були атаковані в березні. Один із них — резидентура ЦРУ в Саудівській Аравії, розташована на території посольства США в Ер-Ріяді. Інший об'єкт знаходився на сході Іраку. Деякі джерела повідомили, що під ударами опинилися й інші об'єкти ЦРУ, однак не уточнили їхню кількість чи місцезнаходження. Невідома точна кількість або розташування об'єктів ЦРУ, які були атаковані іранськими безпілотниками. Один зі співрозмовників оцінив їхню кількість як «більше одного, але менше десятка», інший повідомив, що було уражено кілька об'єктів.

За словами джерел, американські аналітики також перевіряють, чи використовував Іран російські дані для наведення під час атаки на американське посольство в Ер-Ріяді. Втім, остаточної впевненості немає. Частина співрозмовників застерігає, що Іран міг атакувати загалом будівлю посольства США, а резидентура ЦРУ могла опинитися під ударом випадково.

За словами одного з високопосадовців на Близькому Сході, який мав доступ до внутрішньої аналітичної записки однієї із західних спецслужб, у документі зроблено висновок, що Росія, ймовірно, відіграла певну роль у визначенні цілей для ударів по об'єктах ЦРУ в регіоні. Двоє західних чиновників із країн Перської затоки, ознайомлених із розвідданими, повідомили, що, на думку аналітиків, під час атаки на Саудівську Аравію використовувалися дві модифіковані за російської участі версії іранських дронів Shahed.

За їхніми словами, один безпілотник пробив отвір у вразливій частині зовнішньої стіни американського посольства, після чого другий пролетів усередину через цей отвір і здетонував. Унаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав.

Хоча військово-технічне співробітництво Росії та Ірану триває вже давно, цілеспрямована допомога в ударах по особливо чутливих об'єктах ЦРУ може свідчити про готовність Москви піти значно далі у спробах зірвати американські операції в регіоні в той час, коли Вашингтон намагається завершити війну з Іраном, вважають у виданні.

Побоювання щодо можливої передачі Росією інформації для наведення цілей посилилися після удару по американській військовій базі в Йорданії минулими вихідними, коли Іран атакував казарми балістичними ракетами, внаслідок чого загинули двоє американських військових.

За словами двох західних чиновників, Росія допомогла Ірану покращити можливості безпілотників Shahed щодо точності ураження цілей. Саме такі вдосконалені апарати, на думку аналітиків, були використані під час удару по Ер-Ріяду. Інше джерело повідомило, що Росія допомогла Тегерану підвищити точність дронів Shahed-136, передавши їм супутникову навігаційну систему Kometa-M, яка, за словами експертів, значно точніша та стійкіша до засобів радіоелектронної боротьби, ніж аналогічні іранські системи.

Закордонні об'єкти ЦРУ включають головні представництва агентства в окремих країнах, які зазвичай розташовуються на території американських посольств і називаються резидентурами. Крім того, ЦРУ використовує офіси, конспіративні квартири, логістичні центри та інші об'єкти, пов'язані зі спостереженням або спеціальними операціями. Місцезнаходження таких об'єктів є суворо засекреченим.

Деякі аналітики вважають, що лише небагато держав, окрім Росії, мають можливості та мотивацію здобути настільки чутливу інформацію про цілі та використати її проти США.

Колишній керівник резидентури ЦРУ та офіцер нелегальної розвідки Деніел Гоффман заявив, що допомога Москви Тегерану в ударах по об'єктах ЦРУ не стала б несподіванкою з огляду на стратегічне партнерство двох країн.