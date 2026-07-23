Місцеві ЗМІ пишуть, що пожежу влаштували здирники, які погрожували місцевому бізнесу.

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Щонайменше 10 людей загинули внаслідок пожежі в сімейному будинку у бідному районі столиці Ліми – Перу.

Про це повідомляє DW.

За словами родичів загиблих, п'ятеро жертв були дорослими, а інші п'ятеро – дітьми. Ще двоє людей отримали поранення внаслідок інциденту, повідомили рятувальники.

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Пожежа спалахнула зранку у будинку, розташованому в районі Ла Вікторія.

Новообрана президентка Перу Кейко Фухіморі відвідала місце пожежі. “Люди просять порядку та безпеки, і це перше, що ми зробимо наступного тижня”, – сказала вона пресі.

Перуанське новинне видання El Comercio повідомило, що на місце події прибули дев'ять пожежних підрозділів. Полум’я швидко поширювалося через наявність легкозаймистих матеріалів та припаркованих електромобілів.

Влада розпочала розслідування, щоб визначити місце виникнення, обставини та причини цієї пожежі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, пожежу влаштували здирники, які погрожували місцевому бізнесу. Полковник Джон Лухан, який очолює розслідування, заявив, що серед можливих причин розглядають “імовірний навмисний підпал або вимагання”.