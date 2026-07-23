Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Унаслідок пожежі у Перу загинули 10 членів родини. Серед можливих причин – навмисний підпал

Місцеві ЗМІ пишуть, що пожежу влаштували здирники, які погрожували місцевому бізнесу. 

Унаслідок пожежі у Перу загинули 10 членів родини. Серед можливих причин – навмисний підпал
9 пожежних підрозділів прибули на місце інциденту
Фото: ANDINA/ Luis Iparraguirre

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок пожежі в сімейному будинку у бідному районі столиці Ліми – Перу.

Про це повідомляє DW.

За словами родичів загиблих, п'ятеро жертв були дорослими, а інші п'ятеро – дітьми. Ще двоє людей отримали поранення внаслідок інциденту, повідомили рятувальники.

Реклама

Пожежа спалахнула зранку у будинку, розташованому в районі Ла Вікторія.

Новообрана президентка Перу Кейко Фухіморі відвідала місце пожежі. “Люди просять порядку та безпеки, і це перше, що ми зробимо наступного тижня”, – сказала вона пресі.

Перуанське новинне видання El Comercio повідомило, що на місце події прибули дев'ять пожежних підрозділів. Полум’я швидко поширювалося через наявність легкозаймистих матеріалів та припаркованих електромобілів.

Влада розпочала розслідування, щоб визначити місце виникнення, обставини та причини цієї пожежі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, пожежу влаштували здирники, які погрожували місцевому бізнесу. Полковник Джон Лухан, який очолює розслідування, заявив, що серед можливих причин розглядають “імовірний навмисний підпал або вимагання”.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies