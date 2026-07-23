Він був фігурантом розслідування у Франції за звинуваченнями у зґвалтуванні та торгівлі людьми, а його ім’я згадується більш ніж у 1000 документах зі справи Епштейна.

Вербувальник моделей Даніель Сіад, який підшуковував жінок для фінансиста Джеффрі Епштейна, був знайдений мертвим у своєму будинку неподалік Парижа. Відкрите розслідування для встановлення причини смерті, також призначено судово-медичну експертизу.

Як пишуть CNN та The Guardian, про це повідомили французькі посадовці.

69-річний Даніель Сіад перебував під слідством французької прокуратури, що спеціалізується на боротьбі з торгівлею людьми. Його підозрювали у зґвалтуванні та низці інших злочинів. Його ім’я фігурувало у понад тисячі документів із матеріалів справи Епштейна, які Міністерство юстиції США розсекретило на початку цього року.

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Сіад був одним із кількох французів, яких звинувачували у сприянні Епштейну в торгівлі жінками та їх сексуальній експлуатації. Слідчі ще не встигли його допитати. Він заперечував усі звинувачення, заявляючи, що хотів викласти власну версію подій.

Сіад багато подорожував світом, відвідуючи села у Східній Європі або літаючи до Куби чи Швеції у пошуках жінок для модельної індустрії. Паралельно він підшуковував жінок, з якими, як він сподівався, хотів би познайомитися Епштейн. У листі до фінансиста у 2014 році він порівнював свою роботу з риболовлею.

Документи свідчать, що Сіад був одним із найвідданіших вербувальників Епштейна. Він підтримував із ним регулярний контакт майже до самої смерті фінансиста та отримував банківські перекази, які, ймовірно, покривали його витрати на поїздки з пошуку жінок.

Сіад мав широкі зв’язки у модельному бізнесі та також працював комісійним скаутом для Жан-Люка Брюнеля — одного з найвпливовіших модельних агентів у Парижі, Нью-Йорку та Маямі протягом понад чотирьох десятиліть. Брюнель наклав на себе руки у в'язниці у лютому 2022 року після 14 місяців перебування під вартою в очікуванні суду за звинуваченнями у зґвалтуванні неповнолітніх і сексуальних домаганнях. Він заперечував ці обвинувачення, як і будь-яку причетність до сексторгівлі Епштейна. Сам Епштейн помер у в'язниці у 2019 році, очікуючи суду за обвинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

У письмовій заяві, надісланій The Guardian у лютому, Сіад стверджував, що вважав, ніби знайомить жінок з Епштейном виключно для законних модельних кастингів у Парижі.

На початку цього року колишня шведська модель Ебба Карлссон звинуватила Сіада у зґвалтуванні. За її словами, він знайшов її у рідному Стокгольмі у 1990 році, коли їй було 20 років, а згодом зґвалтував у Франції. Вона розповіла, що тоді Сіад користувався іншим ім’ям, і змогла впізнати його лише після публікації фотографій у матеріалах про справу Епштейна.

Документи Міністерства юстиції США свідчать, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) отримало інформацію про діяльність Сіада на користь Епштейна ще у 2016 році.