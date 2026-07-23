​​ДБР передало військовим на Херсонському напрямку багаторазовий ударний дрон Backfire

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Працівники Державного бюро розслідувань передали підрозділу безпілотних систем, який виконує бойові завдання на Херсонському напрямку, багаторазовий бомбардувальник BACKFIRE вартістю близько 1 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що гроші зібрали працівники Бюро та волонтери.

Безпілотник отримав індивідуальну назву "Одіссей". Він уже успішно виконує бойові завдання та уражає ворожі цілі.

"Передача техніки стала черговим внеском працівників Бюро у посилення спроможностей підрозділу, який щодня працює на одному з найскладніших напрямків фронту, та ще одним кроком до спільної Перемоги", - йдеться в повідомленні.