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​​ДБР передало військовим на Херсонському напрямку багаторазовий ударний дрон Backfire

Безпілотник отримав індивідуальну назву "Одіссей". 

​​ДБР передало військовим на Херсонському напрямку багаторазовий ударний дрон Backfire
Backfire
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань передали підрозділу безпілотних систем, який виконує бойові завдання на Херсонському напрямку, багаторазовий бомбардувальник BACKFIRE вартістю близько 1 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР

Зазначається, що гроші зібрали працівники Бюро та волонтери.

Безпілотник отримав індивідуальну назву "Одіссей". Він уже успішно виконує бойові завдання та уражає ворожі цілі.

"Передача техніки стала черговим внеском працівників Бюро у посилення спроможностей підрозділу, який щодня працює на одному з найскладніших напрямків фронту, та ще одним кроком до спільної Перемоги", - йдеться в повідомленні.

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