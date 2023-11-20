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Федоров: ударний дрон Backfire готовий до серійного виробництва

Безпілотник демонструє хороші результати на фронті.

Федоров: ударний дрон Backfire готовий до серійного виробництва
Фото: Михайло Федоров

Стійкий до російського РЕБу ударний дрон Backfire "пройшов комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації".

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Пташка" вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БПЛА", – йдеться у повідомленні.

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За словами Федорова, Backfire демонструє хороші результати на фронті: за останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БПЛА".

Backfire – ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БПЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога і допомагає вражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади та командні пункти.

"Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів", – наголосив міністр.

Нагадаємо, українські військові за минулий тиждень знищили 214 одиниць ворожої техніки завдяки безпілотникам, які зібрані у рамках державного проекту "Армія дронів".

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