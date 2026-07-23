На Харківщині через необережне поводження з боєприпасом загинули троє чоловіків

У Харківській області внаслідок підриву гранати загинули 3 чоловіків. Про трагедію, яка сталась 22 липня у місті Златопіль Лозівського району, розповіли у Поліції Харківської області.
Чоловіки ввечері зібрались біля автівки та вживали разом алкоголь. Як розповідають очевидці, один з учасників застілля передав свою кофту іншому. Чоловік знайшов у кишені гранату і одразу прогримів вибух. Ймовірно, загиблий висмикнув запобіжну чеку.
Жертв на місці події – троє: двоє чоловіків 2003 року народження та один – 1999 року народження. Травми були несумісні з життям.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Наразі встановлюють всі обставини трагедії.
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- На Закарпатті чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де перебувала його родина. На місце оперативно прибули правоохоронці та вилучили бойову гранату.
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