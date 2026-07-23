Федоров: не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони

"Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях і завершити розпочату трансформацію армії".

Михайло Федоров наголосив, що не погодиться ні на яку іншу посаду, крім міністра оборони.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає LB.ua.

"Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, — президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони", - сказав Федоров.

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Він зазначив, що для нього питання "не в посаді чи статусі", а в можливості реально впливати на результат і наближати перемогу України.

"Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони", - пояснив Федоров.

Він нагадав, що очолив Міноборони в січні 2026 року на запрошення президента Зеленського.

"Наша команда прийшла в Міністерство оборони з конкретним планом, як закінчити війну: захистити небо, зупинити фронт і завдати удару по економіці ворога. Ми назвали цей план AIR–LAND–ECONOMY. Упродовж шести місяців ми послідовно реалізовували саме цей план. Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, — вікно можливостей, щоб змусити Росію до миру силою. І його не можна втратити", - додав Федоров.

Контекст

Михайло Федоров очолив міністерство оборони в січні цього року і керував ним протягом семи місяців. Він раптово втратив посаду в липні, оскільки президент не подав його на нове призначення в МО. Зеленський сказав, що між керівництво армії та міністерства оборони такий конфлікт, що вони без нього «не сідають» говорити.

Рішення звільнити Федорова спричинило масові протести в Києві та інших містах. Учасники акцій вимагали повернути Федорова і натомість звільнити головкома Олександра Сирського, якого ексміністр звинуватив у саботажі рішень.

Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.

Ігор Клименко в підсумку нової посади в уряді не отримав і став секретарем РНБО.

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Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов, зокрема 21 липня. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. В суботу Зеленський сказав, що будуть напрацьовані рішення стосовно армії.

21 липня Володимир Зеленський повідомив, що новим головкомом стане Михайло Драпатий. А Федорову він запропонував «достойну позицію у владі». Публічної згоди на цю позицію Федоров не озвучував.

Пізніше Зеленський розповів, що пропонував Федорову декілька посад, остання – віцепрем'єр з військових інновацій. Однак, той не погодився.

На 24 липня в Києві та інших містах готують початок безстрокових акцій з вимогою повернути Михайла Федорова до міністерства оборони.