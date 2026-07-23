Згоди на неї ексміністр публічно не давав.

Президент Володимир Зеленський анонсував перезавантаження кадрового складу армії – він чекає пропозиції від нового головнокомандувача Михайла Драпатого. На брифінгу в Києві президент сказав, що в попереднього головкома були дуже сильні операції, передає кореспондент LB.

Президент хоче, щоб Олександр Сирський і колишній начальник Генштабу Андрій Гнатов «не відпочивали, а передавали досвід новому командуванню». Колишнє керівництво армії, як очікує очільник держави, надаватиме своїм наступникам поради.

«Все буває, все було в минулому. Дуже важливо, що зараз вони один одного чують», – сказав президент про Сирського і Драпатого.

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Не менш важливо впровадити інноваційні задумки нового головнокомандувача, додав він. Але доведеться виконати головне завдання, яке Володимир Зеленський ставив і Сирському, і ексміністру оборони Михайлу Федорову.

«Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Все це, поки не закінчиться війна, доведеться роботи разом. У союзі. На жаль, такого союзу не сталося раніше», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що Михайлу Федорову запропонував декілька посад, остання з них – віцепрем'єр з військових інновацій.

«Тому що повинна бути координація з керівництвом міністерства оборони, з керівництвом, головкомом нашої армії, з Генштабом і, безумовно, з президентом України», – сказав Володимир Зеленський.

Призначення колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка секретарем Ради нацбезпеки і оборони президент пояснив тим, що зараз головним викликом буде проходження зими. ДСНС уже продемонстрували найвищий рівень роботи, коли допомагали цивільним та військовим після атак. Він очікує на системний підхід.

Для екссекретаря РНБО Рустема Умєрова є три головних питання: перемовини про закінчення війни, Drone Deal та балістичний проєкт «Фрея».

Контекст

Михайло Федоров очолив міністерство оборони в січні цього року і керував ним протягом семи місяців. Він раптово втратив посаду в липні, оскільки президент не подав його на нове призначення в МО. Володимир Зеленський сказав, що між керівництво армії та міністерства оборони такий конфлікт, що вони без нього «не сідають» говорити.

Рішення звільнити Федорова спричинило масові протести в Києві та інших містах. Учасники акцій вимагали повернути Федорова і натомість звільнити головкома Олександра Сирського, якого ексміністр звинуватив у саботажі рішень.

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Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.

Ігор Клименко в підсумку нової посади в уряді не отримав і став секретарем РНБО.

Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов, зокрема 21 липня. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. В суботу Зеленський сказав, що будуть напрацьовані рішення стосовно армії.

21 липня Володимир Зеленський повідомив, що новим головкомом стане Михайло Драпатий. А Федорову він запропонував «достойну позицію у владі». Публічної згоди на цю позицію Федоров не озвучував.

На 24 липня в Києві та інших містах готують початок безстрокових акцій з вимогою повернути Михайла Федорова до міністерства оборони.