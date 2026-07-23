Рубіо після зустрічі з Лавровим: Потрібні нові ідеї для миру в Україні

Пропозиції, які висувають зараз, є неприйнятними для України.

Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим на Філіппінах. Голова Держдепу розповів про підсумки зустрічі з росіянином, інформує The Guardian.

За словами Рубіо, для встановлення миру в Україні потрібні нові ідеї, оскільки всі висунуті пропозиції були і раніше неприйнятними для Києва. Зараз вони «ймовірно, є ще менш прийнятними».

У соцмережі X Марко Рубіо був небагатослівний, розповідаючи про зустріч з Лавровим.

«Ми обговорили відносини між США та Росією та необхідність завершити російсько-українську війну», – написав голова Держдепу.

Тим часом у МЗС Росії розповіли свою версію зустрічі. У Москві зазначили, що Лавров проінформував Рубіо про «реальний стан справ в Україні». Також міністр наголосив на «неприйнятності постачання зброї українським військовим». Очільники дипвідомств домовились про продовження контактів.