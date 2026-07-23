Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаПолітика

Сибіга телефоном поговорив із колегами із Молдови, Франції та Норвегії

Говорили зокрема про посилення російських атак на судна у Чорному морі. 

Сибіга телефоном поговорив із колегами із Молдови, Франції та Норвегії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник МЗС Андрій Сибіга провів телефонні переговори з віцепрем'єр-міністром, очільником МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм, міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро та колегою із Норвегії Еспеном Бартом Ейде. 

Про це повідомили у пресслужбі МЗС

Андрій Сибіга привітав Попшоя із повторним призначенням на посаду. Політики говорили про спільні наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та ситуацію у із російськими атаками у Чорному морі. Домовилися продовжувати співпрацю з партнерами, щоб зміцнити альтернативні логістичні шляхи та маршрути експорту зерна. Сибіга запросив Попшоя відвідати Україну найближчим часом. 

Реклама

Із французьким колегою Сибіга теж обговорив атаки на судна у Чорному морі. Політики зосередилися на тому, як головування Франції у Групі семи може допомогти мобілізувати таку відповідь, посилити морську безпеку та збільшити тиск на Росію.

Також темами була додаткова підтримка у сфері протиповітряної оборони, підготовка до прийдешньої зими та подальша підтримка Францією вступу України до ЄС.

Із Еспеном Бартом Ейде український дипломат говорив про спільні зусилля із захисту свободи судноплавства й глобальної продовольчої безпеки.

Особливу увагу приділили зміцненню оборонної співпраці та додатковій підтримці для захисту українського неба, бо закриття прогалин в українській системі протиповітряної оборони залишається одним із найнагальніших завдань.

Також Андрій Сибіга подякував Норвегії за цінну підтримку зусиль України у взаємодії з партнерами в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах світу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies