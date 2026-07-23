Сибіга телефоном поговорив із колегами із Молдови, Франції та Норвегії

Говорили зокрема про посилення російських атак на судна у Чорному морі.

Очільник МЗС Андрій Сибіга провів телефонні переговори з віцепрем'єр-міністром, очільником МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм, міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро та колегою із Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Андрій Сибіга привітав Попшоя із повторним призначенням на посаду. Політики говорили про спільні наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та ситуацію у із російськими атаками у Чорному морі. Домовилися продовжувати співпрацю з партнерами, щоб зміцнити альтернативні логістичні шляхи та маршрути експорту зерна. Сибіга запросив Попшоя відвідати Україну найближчим часом.

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Із французьким колегою Сибіга теж обговорив атаки на судна у Чорному морі. Політики зосередилися на тому, як головування Франції у Групі семи може допомогти мобілізувати таку відповідь, посилити морську безпеку та збільшити тиск на Росію.

Також темами була додаткова підтримка у сфері протиповітряної оборони, підготовка до прийдешньої зими та подальша підтримка Францією вступу України до ЄС.

Із Еспеном Бартом Ейде український дипломат говорив про спільні зусилля із захисту свободи судноплавства й глобальної продовольчої безпеки.

Особливу увагу приділили зміцненню оборонної співпраці та додатковій підтримці для захисту українського неба, бо закриття прогалин в українській системі протиповітряної оборони залишається одним із найнагальніших завдань.

Також Андрій Сибіга подякував Норвегії за цінну підтримку зусиль України у взаємодії з партнерами в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах світу.