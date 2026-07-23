Україна сьогодні отримала 690 млн доларів від МВФ за чотирирічною програмою

Транш буде спрямований для підтримки макрофінансової стабільності.

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Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Транш буде спрямований для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.