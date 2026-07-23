Україна сьогодні отримала 690 млн доларів від МВФ за чотирирічною програмою

Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Кошти вже надійшли до державного бюджету.
Транш буде спрямований для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.
- Раніше повідомлялося, що загальний обсяг фінансування України за цією програмою зріс до приблизно 2,2 млрд доларів.
- У МВФ зазначили, що Україна загалом успішно виконує умови програми: всі кількісні показники станом на кінець березня були досягнуті, однак реалізація окремих структурних реформ сповільнилася. Також ціль щодо чистих міжнародних резервів на кінець червня не була виконана, зокрема через негативний вплив війни на Близькому Сході.