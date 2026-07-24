У МЗС України звернулись до країн Африки, Азії та Латинської Америки.

У МЗС України закликали країни Африки, Азії та Латинської Америки вимагати від РФ припинити атаки на судноплавство у Чорному морі. Звернення опублікував у соцмережі X глава міністерства Андрій Сибіга.

Російські атаки на цивільні вантажні судна у Чорному морі створюють загрозу для глобальної продовольчої безпеки, написав міністр. Ескалація з боку Росії може найбільше вдарити по країнах, які залежать від стабільних поставок.

«Якщо Москва не припинить свої удари, спричинений ними шок для цін на продукти харчування вдарить по найвразливіших, особливо в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці», – наголосив Сибіга.

У МЗС порівняли дії Москви у Чорному морі з тим, як Іран використовує загрози в Ормузькій протоці для впливу на світову енергетичну безпеку. Голод росіяни можуть перетворити на інструмент війни.

«Нам потрібна глобальна солідарність і сильні голоси країн цих регіонів, щоб звернутися до Путіна та вимагати негайного припинення атак на свободу судноплавства в Чорному морі», – зазначив український міністр.

Russia’s escalating terror against civilian cargo vessels in the Black Sea carries a serious risk to global food security.



If Moscow does not stop its strikes, the resulting shock to food prices will hit the most vulnerable, especially in Africa, Asia, the Middle East, and Latin… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 24, 2026