У МЗС України закликали країни Африки, Азії та Латинської Америки вимагати від РФ припинити атаки на судноплавство у Чорному морі. Звернення опублікував у соцмережі X глава міністерства Андрій Сибіга.
Російські атаки на цивільні вантажні судна у Чорному морі створюють загрозу для глобальної продовольчої безпеки, написав міністр. Ескалація з боку Росії може найбільше вдарити по країнах, які залежать від стабільних поставок.
«Якщо Москва не припинить свої удари, спричинений ними шок для цін на продукти харчування вдарить по найвразливіших, особливо в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці», – наголосив Сибіга.
У МЗС порівняли дії Москви у Чорному морі з тим, як Іран використовує загрози в Ормузькій протоці для впливу на світову енергетичну безпеку. Голод росіяни можуть перетворити на інструмент війни.
«Нам потрібна глобальна солідарність і сильні голоси країн цих регіонів, щоб звернутися до Путіна та вимагати негайного припинення атак на свободу судноплавства в Чорному морі», – зазначив український міністр.
Russia’s escalating terror against civilian cargo vessels in the Black Sea carries a serious risk to global food security.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 24, 2026
If Moscow does not stop its strikes, the resulting shock to food prices will hit the most vulnerable, especially in Africa, Asia, the Middle East, and Latin…
- Саме загрози для світової продовольчої безпеки стали темою телефонної розмови Сибіги із віцепрем'єр-міністеркою та очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан. Ескалація з боку Росії на морі потребує скоординованої міжнародної відповіді.
- Зазначимо, що українські морські порти тимчасово припинили приймати іноземні судна через побоювання щодо російських атак у Чорному морі. Як раніше повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, рішення ухвалили не українські органи влади, а самі судновласники через безпекові ризики.