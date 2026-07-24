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Шок для цін на продукти вдарить по найвразливіших, – Сибіга звернувся до країн із закликом вплинути на Москву

У МЗС України звернулись до країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Шок для цін на продукти вдарить по найвразливіших, – Сибіга звернувся до країн із закликом вплинути на Москву
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

У МЗС України закликали країни Африки, Азії та Латинської Америки вимагати від РФ припинити атаки на судноплавство у Чорному морі. Звернення опублікував у соцмережі X глава міністерства Андрій Сибіга.

Російські атаки на цивільні вантажні судна у Чорному морі створюють загрозу для глобальної продовольчої безпеки, написав міністр. Ескалація з боку Росії може найбільше вдарити по країнах, які залежать від стабільних поставок. 

«Якщо Москва не припинить свої удари, спричинений ними шок для цін на продукти харчування вдарить по найвразливіших, особливо в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці», – наголосив Сибіга.

У МЗС порівняли дії Москви у Чорному морі з тим, як Іран використовує загрози в Ормузькій протоці для впливу на світову енергетичну безпеку. Голод росіяни можуть перетворити на інструмент війни.

«Нам потрібна глобальна солідарність і сильні голоси країн цих регіонів, щоб звернутися до Путіна та вимагати негайного припинення атак на свободу судноплавства в Чорному морі», – зазначив український міністр.

  • Саме загрози для світової продовольчої безпеки стали темою телефонної розмови Сибіги із віцепрем'єр-міністеркою та очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан. Ескалація з боку Росії на морі потребує скоординованої міжнародної відповіді. 
  • Зазначимо, що українські морські порти тимчасово припинили приймати іноземні судна через побоювання щодо російських атак у Чорному морі. Як раніше повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, рішення ухвалили не українські органи влади, а самі судновласники через безпекові ризики.
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