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У ніч на 25 липня в Росії ударні дрони атакували об'єкти в Ростові-на-Дону, Бєлгороді та Енгельсі Саратовської області. Після атак безпілотників на об'єктах виникли пожежі.

Про це повідомляють губернатори російських областей і Телеграм-канали ASTRA та Exilenova+.

За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, російська ППО нібито збивала ракети та дрони. За офіційними даними, поранення дістали п'ятеро людей: четверо в Ростові-на-Дону та один у Красносулінському районі. У місті пошкоджені житлові будинки, підприємства й складські приміщення.

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У Бєлгороді, за інформацією тимчасового виконувача обов'язків губернатора Олександра Шуваєва, внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі та пошкодження, постраждав чоловік після удару дрона по комерційному об'єкту.

Telegram-канал Exilenova+ зазначає, що під ударом могли опинитися логістичні склади, підстанція "Южная" та район ТЕЦ "Луч".

За даними російського Телеграм-каналу ASTRA, в Енгельсі після нічної атаки, ймовірно, горить будівля на вулиці Енгельс-1, де міг розташовуватися колишній штаб 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.