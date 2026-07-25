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Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини

Пошкоджені будинки та інфраструктура.

Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора 24 липня російські війська понад десять разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені приватні оселі, автівка, господарча споруда та будівля, що не експлуатується. 

У Кам’янському районі противник бив по Божедарівській громаді. Пошкоджена інфраструктура

На Криворіжжі потерпала Зеленодольська громада. Понівечена автівка. 

Без постраждалих.

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