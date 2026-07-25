Уночі РФ атакувала Україну двома ракетами Х-59 та 157 ударними БпЛА

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.

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Уночі 25 липня російські війська атакували Україну двома авіаційними ракетами та 157 ударними дронами. Сили ППО знешкодили одну ракету та 127 ворожих БпЛА. Ще одна ракета цілі не досягла.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 25 липня (з 18:00 24 липня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 157 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ - Донецьк, Гвардійське, Чауда", – зазначається у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!