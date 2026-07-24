У Криму під удари потрапили електропідстанції, зокрема, у районах Ялти, Гурзуфа, Феодосії, Євпаторії, Судака, Гаспри, Коктебеля.

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Підрозділи Сил безпілотних систем за 23–24 липня уразили 19 енергетичних вузлів на окупованих територіях України.

Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

17 об'єктів пошкодили у Криму і ще два – у Донецькій області.

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Загалом 1 по 24 липня підтвердили ураження 136 цілей енергетичної інфраструктури.

У Криму під удари потрапили електропідстанції напругою 110 кВ та 110/35/10 кВ у районах Ялти, Гурзуфа, Феодосії, Євпаторії, Судака, Гаспри, Коктебеля.

У Донецькій області уражено підстанції в районах Кременівки та Дружби.

У вогневому ураженні брали участь підрозділи 414-ї ОБр СБС “Птахи Мадяра” (включно з 9-м батальйоном “Кайрос” та 3-м батальйоном), 413-го окремого полку СБС “Рейд”, 427-ї ОБр СБС “Рарог”, 20-ї ОБр СБС “К-2” та 1-го окремого центру СБС.

Повний перелік уражених цілей: