Підрозділи Сил безпілотних систем за 23–24 липня уразили 19 енергетичних вузлів на окупованих територіях України.
Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.
17 об'єктів пошкодили у Криму і ще два – у Донецькій області.
Загалом 1 по 24 липня підтвердили ураження 136 цілей енергетичної інфраструктури.
У Криму під удари потрапили електропідстанції напругою 110 кВ та 110/35/10 кВ у районах Ялти, Гурзуфа, Феодосії, Євпаторії, Судака, Гаспри, Коктебеля.
У Донецькій області уражено підстанції в районах Кременівки та Дружби.
У вогневому ураженні брали участь підрозділи 414-ї ОБр СБС “Птахи Мадяра” (включно з 9-м батальйоном “Кайрос” та 3-м батальйоном), 413-го окремого полку СБС “Рейд”, 427-ї ОБр СБС “Рарог”, 20-ї ОБр СБС “К-2” та 1-го окремого центру СБС.
Повний перелік уражених цілей:
- електропідстанція ПС 110 кВ «Малоріченське», АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
- електропідстанція ПС 110/35 кВ «Приморський», нп Приморський, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
- електропідстанція ПС 110/10 кВ «Гурзуф», нп Гурзуф, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Насосна-16», нп Василькове, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Восход», нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Олексіївка», нп Олексіївка, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Веселе», нп Веселе, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Холодильник», нп Євпаторія, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Гаспра», нп Гаспра, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє», нп Крайнє, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцово», нп Скворцово, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
- електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ближні Камиші», нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Глібівка», нп Внукове, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Коктебель», нп Щебетівка, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Берегове», нп Молочне, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Судак», нп Судак, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
- електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ялта», нп Ялта, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
- електропідстанція, нп Кременівка, Донецька обл., 3 бат 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
- електропідстанція, нп Дружба, Донецька обл., 20 ОБр СБС «К-2».