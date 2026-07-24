Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем уразили 19 енергооб'єктів на окупованих територіях Криму та Донеччини

У Криму під удари потрапили електропідстанції, зокрема, у районах Ялти, Гурзуфа, Феодосії, Євпаторії, Судака, Гаспри, Коктебеля. 

Сили безпілотних систем уразили 19 енергооб'єктів на окупованих територіях Криму та Донеччини
командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")
Фото: Facebook/Роберт Бровді

Підрозділи Сил безпілотних систем за 23–24 липня уразили 19 енергетичних вузлів на окупованих територіях України. 

 Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

17 об'єктів пошкодили у Криму і ще два – у Донецькій області. 

Реклама

Загалом 1 по 24 липня підтвердили ураження 136 цілей енергетичної інфраструктури.

У Криму під удари потрапили електропідстанції напругою 110 кВ та 110/35/10 кВ у районах Ялти, Гурзуфа, Феодосії, Євпаторії, Судака, Гаспри, Коктебеля. 

У Донецькій області уражено підстанції в районах Кременівки та Дружби.

У вогневому ураженні брали участь підрозділи 414-ї ОБр СБС “Птахи Мадяра” (включно з 9-м батальйоном “Кайрос” та 3-м батальйоном), 413-го окремого полку СБС “Рейд”, 427-ї ОБр СБС “Рарог”, 20-ї ОБр СБС “К-2” та 1-го окремого центру СБС.

Повний перелік уражених цілей:

  • електропідстанція ПС 110 кВ «Малоріченське», АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
  • електропідстанція ПС 110/35 кВ «Приморський», нп Приморський, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • електропідстанція ПС 110/10 кВ «Гурзуф», нп Гурзуф, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Насосна-16», нп Василькове, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Восход», нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Олексіївка», нп Олексіївка, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Веселе», нп Веселе, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Холодильник», нп Євпаторія, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Гаспра», нп Гаспра, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє», нп Крайнє, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцово», нп Скворцово, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
  • електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ближні Камиші», нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Глібівка», нп Внукове, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Коктебель», нп Щебетівка, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Берегове», нп Молочне, АР Крим, 427 ОБр СБС «Рарог»;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Судак», нп Судак, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
  • електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ялта», нп Ялта, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»;
  • електропідстанція, нп Кременівка, Донецька обл., 3 бат 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;
  • електропідстанція, нп Дружба, Донецька обл., 20 ОБр СБС «К-2».
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies