За позовами Київської обласної прокуратури суди ухвалили повернути державі майже 37 гектарів земель історико-культурного призначення.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
На цій території розташовані дві пам’ятки археології національного значення – Малополовецький археологічний комплекс і городище літописного міста Торчеськ.
Вони розташовані у Фастівському та Білоцерківському районах і були всупереч законодавству оформлені у приватну та комунальну власність.
У Фастівському районі суди задовольнили позов прокуратури щодо 22 га земель Малополовецького археологічного комплексу. Це унікальна багатошарова пам’ятка, яка зберігає сліди поселень від доби енеоліту до козацьких часів.
Фастівський міськрайонний суд, а згодом і Київський апеляційний суд скасували реєстрацію права приватної власності на ці ділянки та зобов’язали повернути їх державі.
Ще 14,9 га мають повернути у Білоцерківському районі. Земельна ділянка розташована в межах городища літописного міста Торчеськ – одного з ключових політичних та оборонних центрів Київської землі.
Попри статус пам’ятки археології національного значення, право комунальної власності на цю територію було зареєстровано з порушенням земельного законодавства та вимог щодо охорони культурної спадщини.
Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури, а Північний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін.
Наразі прокуратура вживає заходів для реального виконання судових рішень, зокрема щодо внесення відповідних змін до державних реєстрів та фактичного повернення земель у власність держави.