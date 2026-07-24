Ділянки всупереч законодавству оформлені у приватну та комунальну власність.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За позовами Київської обласної прокуратури суди ухвалили повернути державі майже 37 гектарів земель історико-культурного призначення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На цій території розташовані дві пам’ятки археології національного значення – Малополовецький археологічний комплекс і городище літописного міста Торчеськ.

Реклама

Вони розташовані у Фастівському та Білоцерківському районах і були всупереч законодавству оформлені у приватну та комунальну власність.

У Фастівському районі суди задовольнили позов прокуратури щодо 22 га земель Малополовецького археологічного комплексу. Це унікальна багатошарова пам’ятка, яка зберігає сліди поселень від доби енеоліту до козацьких часів.

Фастівський міськрайонний суд, а згодом і Київський апеляційний суд скасували реєстрацію права приватної власності на ці ділянки та зобов’язали повернути їх державі.

Ще 14,9 га мають повернути у Білоцерківському районі. Земельна ділянка розташована в межах городища літописного міста Торчеськ – одного з ключових політичних та оборонних центрів Київської землі.

Попри статус пам’ятки археології національного значення, право комунальної власності на цю територію було зареєстровано з порушенням земельного законодавства та вимог щодо охорони культурної спадщини.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури, а Північний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін.

Наразі прокуратура вживає заходів для реального виконання судових рішень, зокрема щодо внесення відповідних змін до державних реєстрів та фактичного повернення земель у власність держави.