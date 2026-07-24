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У Чернігові військовим намагались передати вибухівку, замасковану під бургер

Особу, що планувала скоїти злочин, затримали правоохоронці.

У Чернігові військовим намагались передати вибухівку, замасковану під бургер
Ілюстративне фото
Фото: EPA\UPG

У Чернігові затримали особу, яка намагалася передати військовим вибухівку, замасковану під бургер McDonald's. Про це повідомили в Управлінні СБУ в Чернігівській області.

Інцидент стався на одному з блокпостів. Вибуховий пристрій, яким хотіли підірвати українських військових, був саморобним.

Затримання провели співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою. 

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні заходи, а також вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Деталі справи обіцяють повідомити згодом.

Останні новини про завербованих Росією агентів

  • На Одещині затримали безробітного, якого підозрюють у коригуванні російських ударів. Чоловіка впіймали «на гарячому», коли він встановлював GPS-трекер на військовий бензовоз. Його основним завданням був пошук і передача координат АЗС, а також пунктів дислокації вантажних ешелонів Укрзалізниці та бензовозів Сил оборони.
  • У Хмельницькій області правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці російських ударів по оборонних заводах та логістичних базах на заході України. Чоловік скидав координати ворогу. Як виявилось, затриманий – місцевий рецидивіст, який вже відбув покарання у тюрмі за наркозлочини.
  • У Чернігівській області СБУ зупинила агентів РФ, які планували вибити з рейок вантажний локомотив і порушити транспортну логістику на півночі України.
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