У Чернігові військовим намагались передати вибухівку, замасковану під бургер

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У Чернігові затримали особу, яка намагалася передати військовим вибухівку, замасковану під бургер McDonald's. Про це повідомили в Управлінні СБУ в Чернігівській області.

Інцидент стався на одному з блокпостів. Вибуховий пристрій, яким хотіли підірвати українських військових, був саморобним.

Затримання провели співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою.

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні заходи, а також вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Деталі справи обіцяють повідомити згодом.

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