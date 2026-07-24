У Чернігові військовим намагались передати вибухівку, замасковану під бургер

У Чернігові затримали особу, яка намагалася передати військовим вибухівку, замасковану під бургер McDonald's. Про це повідомили в Управлінні СБУ в Чернігівській області.
Інцидент стався на одному з блокпостів. Вибуховий пристрій, яким хотіли підірвати українських військових, був саморобним.
Затримання провели співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою.
Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні заходи, а також вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Деталі справи обіцяють повідомити згодом.
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