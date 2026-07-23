У Міноборони пропонують додати відбитки рук і ніг до ДНК-ідентифікації військових

Це дозволить швидше ідентифіковувати полеглих воїнів, щоб можна було їх гідно поховати та попрощатися.

Про це сказав у проєкті LB.ua “Наші гідні” Дмитро Самофалов, керівник Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони.

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Упродовж останнього року Центр геномної інформації отримав приміщення, потрібну нормативну базу та алгоритми роботи, додав він.

“Коли людина зникає безвісті, до нас звертається Міністерство внутрішніх справ, чи зберігається від такого військовослужбовця геномна інформація. Якщо так, ми передаємо МВС, що значно пришвидшує ідентифікацію тіла загиблого героя”, – сказав Самофалов.

Він додав, що наступний проект його департаменту має ще пришвидшити ідентифікацію полеглого. Це – відбитки пальців. А також – стоп.

“У світі ідентифікація це: жетон, який носить кожен військовослужбовець, відбиток пальців, зубна формула, і тільки після цього йде геномний матеріал, бо це дорого. У нас спочатку ухвалили закон про геномну інформацію і жодного нема підґрунтя ні для пальців, ні для щелеп. МВС розробили експериментальну постанову для відбитків пальців, але там є застереження. Ми хочемо, щоб це були не тільки відбитки пальців руки, але й ноги. Бо ноги краще зберігаються. Якщо людина загинула, залишається в берцах, як правило. і це захищає відбитки стопи. Приклав руку, приклав ногу, зчитало – пішло в реєстр”.

Самофалов сподівається, що впровадити зміни зможуть до кінця 2026 року. Адже це дозволить зокрема зменшувати ризики навіть поодинових випадків, коли ДНК-тест підтверджує загибель людини, а потім вона виявляється живою.

Повна наша розмова – тут.

Нагадаємо, в Україні під час ідентифікації тіл загиблих, переданих Росією, експерти застосовують спеціальні методики, які дозволяють відновлювати татуювання навіть на сильно пошкоджених тілах. Це допомагає пришвидшити встановлення особи у випадках, коли ідентифікація за ДНК неможлива.

Неідентивіковані тіла або рештки тіл загиблих зберігають у спеціальних холодильниках по всй території України. Це тривалий процес, який інколи триває понад рік. Після одного року зберігання такі тіла інколи захоронюють, але так, щоб можна було оперативно видати дозвіл на перепоховання у випадку, якщо сім'я знайдеться.