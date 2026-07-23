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Самофалов: військові госпіталі доцільно перетворити на травмацентри

Доцільно, щоб великі військові госпіталі зрештою перетворились на великі травмацентри. 

Самофалов: військові госпіталі доцільно перетворити на травмацентри
Фото: Dmytro Samofalov/facebook

Адже тут через повномасштабну війну концентрується експертиза в травмі.

Так вважає Дмитро Самофалов, керівник Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони. Про це він сказав у проєкті LB.ua “Наші гідні”.

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Він бачить це так. Скажімо, спочатку людина після ДТП потрапляє у найближчий медзаклад, де є ургентна допомога. 

Її приймає навчений хірург, анестезіолог, які пройшли треніннг Advanced Trauma Life Support – свого часу розроблений, щоб кожен лікар надав допомогу кожному травмованому. 

Самофалов вважає, що кожен лікарі в Україні має цей тренінг пройти. 

Після того, як постраждалому в ДТП надають екстрену допомогу, яка врятує життя, далі людина, якщо травма після ДТП складна, має потрапити до вищого рівня допомоги. 

“Для складних травм на наступному етапі буде доцільно, щоб військові госпіталі стали травмацентрами. Бо вони мають неймовірну експертизу. І тоді вони увіллюються в єдиний медичний простір”, – вважає керівник меддепартаменту Міноборони.

Утім, він каже, що це, ймовірно, вже може бути після завершення війни, адже зараз госпіталі сконцентровані на військових.

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