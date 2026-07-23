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Вміння накладати турнікети задовільняє в поодиноких навчальних центрах – Міноборони

Команда департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони проїхалась по навчальних центрах для військовослужбовців. 

Побачений результат навичок накладання турнікетів їх не влаштував.

“Олександр Северин та Андрій Максименко проїхали всі навчальні центри наші, оцінили медичну складову базової військової підготовки. На жаль, результат навіть якості накладання турнікетів нас задовольняє в поодиноких центрах”, – сказав у проєкті LB.ua “Наші гідні” Дмитро Самофалов, керівник Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони. 

Самофалов вважає, що так буде доти, поки для кожного це не стане філософією. 

Масивна крововтрата – досі в переліку топ причин смертей на війні.

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