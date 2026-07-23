Побачений результат навичок накладання турнікетів їх не влаштував.

“Олександр Северин та Андрій Максименко проїхали всі навчальні центри наші, оцінили медичну складову базової військової підготовки. На жаль, результат навіть якості накладання турнікетів нас задовольняє в поодиноких центрах”, – сказав у проєкті LB.ua “Наші гідні” Дмитро Самофалов, керівник Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони.

Самофалов вважає, що так буде доти, поки для кожного це не стане філософією.

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