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Мерц проводить кадрові зміни в уряді Німеччини

Він вперше призначив жінку на посаду керівника апарату німецького канцлера.

Мерц проводить кадрові зміни в уряді Німеччини
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц призначив колишню міністерку охорони здоров'я Ніну Варкен керівником свого апарату в рамках ширших кадрових змін в уряді.

Про це повідомляє DW.

Вона стане першою жінкою на цій посаді в Німеччині. Варкен замінить Торстена Фрая, який має стати лідером парламентської групи ХДС/ХСС після відставки Єнса Шпана минулого тижня. 

Фрай, один з найближчих союзників Мерца, відіграватиме ключову роль у керуванні законодавчим порядком денним уряду через парламент. 

Варкен зі свого боку координуватиме політику всередині канцелярії. Обох вважають довіреними прихильниками Мерца.

Секретар партії Карстен Ліннеманн замінить Варкен на посаді міністра охорони здоров'я. Мерц зазначив, що незабаром також буде оголошено про інші зміни.

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