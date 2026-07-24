Руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 45 житлових будинків.

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За минулу добу поліція зафіксувала 1 334 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.

Про це повідомили у Національній поліції.

Під вогнем РФ перебували шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Райгородок, село Олександрівка.

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Руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 45 житлових будинків.

На Слов’янськ ворог скинув КАБи та бив дронами: одна людина загинула, ще 15 отримали травми. Пошкоджено 8 багатоквартирних і 5 приватних будинків, екскаватор та цивільний автомобіль.

По Краматорську війська рф вдарили артилерію, авіабомбами та дронами – поранено 4 цивільних осіб, пошкоджено 2 приватних та 4 багатоквартирних будинків, 5 цивільних авто.

Дружківку росіяни атакували бомбою “КАБ -250” та дронами, поранень зазнали 2 мирних мешканців, зруйновано 11 приватних будинків і підприємство.

Наслідки обстріли росіянами Донецької області

У Райгородку внаслідок ворожих ударів пошкоджено 14 приватних будинків, а в Олександрівці FPV-дрон пошкодив цивільний автомобіль.

Також встановлено, що 22 липня внаслідок атаки дрона одна цивільна особа зазнала поранень у Краматорську, ще одна – в Дружківці.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.