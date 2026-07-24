Флеш показав, куди можуть долітати реактивні «шахеди» із онлайн-керуванням

Російські реактивні «шахеди» із онлайн-керуванням мають обмежену дальність, але у своїй зоні досяжності становлять велику загрозу.
Радник президента України Сергій (Флеш) Бескрестнов показав відповідну карту.
«Як Ви знаєте, велику загрозу зараз становлять реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням. Наразі такі "Шахеди" мають обмеження щодо дальності керування, пов’язані з особливостями технології. Все, що позначено червоною зоною, потрапляє в зону потенційної атаки "Шахедів" з онлайн керуванням. У цій зоні "Шахед" може атакувати цілі, що рухаються та статичні цілі», – йдеться у його дописі у фейсбуці.
Радник додав, що власники складів, АЗС, підприємств тощо повинні бути готові до можливих ударів. Потрібно звертати увагу на тривоги та будувати укриття, пише він.
«Червона зона – зона ризику», – наголосив він.
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