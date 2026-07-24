Флеш показав, куди можуть долітати реактивні «шахеди» із онлайн-керуванням

У зоні досяжності ці дрони можуть атакувати як статичні цілі, так і ті, що рухаються.

Російські реактивні «шахеди» із онлайн-керуванням мають обмежену дальність, але у своїй зоні досяжності становлять велику загрозу.

Радник президента України Сергій (Флеш) Бескрестнов показав відповідну карту.

«Як Ви знаєте, велику загрозу зараз становлять реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням. Наразі такі "Шахеди" мають обмеження щодо дальності керування, пов’язані з особливостями технології. Все, що позначено червоною зоною, потрапляє в зону потенційної атаки "Шахедів" з онлайн керуванням. У цій зоні "Шахед" може атакувати цілі, що рухаються та статичні цілі», – йдеться у його дописі у фейсбуці.

Фото: Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов Куди можуть долітати реактивні "шахеди"

Радник додав, що власники складів, АЗС, підприємств тощо повинні бути готові до можливих ударів. Потрібно звертати увагу на тривоги та будувати укриття, пише він.

«Червона зона – зона ризику», – наголосив він.