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РФ вночі атакувала пʼятьма керованими авіаракетами та 180 дронами різних типів

ППО знешкодила 4 ракети та 160 безпілотників.

РФ вночі атакувала пʼятьма керованими авіаракетами та 180 дронами різних типів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 24 липня російська армія атакувала Україну 5 авіаракетами та 180 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 164 цілі: 4 ракети, решта – дрони. Зафіксували влучання ракети та 14 БпЛА у 9 місцях, а ще на 8 локаціях впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 24 липня (з 18:00 23 липня) противник атакував п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 180 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим», – розповіли там. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 24 липня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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