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Двадцятеро мешканців Херсонщини вчора постраждали від російських обстрілів

Ворог атакував 37 населених пунктів області.

Двадцятеро мешканців Херсонщини вчора постраждали від російських обстрілів
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Двадцятеро людей вчора постраждали на Херсонщині через російські обстріли. Ворог атакував 37 населених пунктів області. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове,  Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Томина Балка, Ромашкове, Надіївка, Понятівка, Новотягинка, Микільське, Токарівка, Берислав, Урожайне, Любимівка, Львівські Отруби, Новомиколаївка, Борозенське, Золота Балка, Нововознесенське, Нововоскресенське, Миролюбівка, Новорайськ, Костирка, Чарівне, Бургунка, Дудчани, Львове та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, торгівельний центр та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 95122», – написав Прокудін. 

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