За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

У Краснопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в будинок травмована 64-річну жінка.

В Есманьській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль поранені 51-річна жінка та 33-річний чоловік.

У Новослобідській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль відділення Укрпошти отримав поранення 49-річний водій.

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