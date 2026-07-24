Упродовж минулої доби російська армія 53 рази атакувала 28 населених пунктів Сумщини. Травмовані пʼятеро людей, зокрема водій Укрпошти.
Про це розповіли у обласній поліції.
У Новослобідській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль відділення Укрпошти отримав поранення 49-річний водій.
У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона отримала поранення місцева жителька.
В Есманьській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль поранені 51-річна жінка та 33-річний чоловік.
У Краснопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в будинок травмована 64-річну жінка.
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.