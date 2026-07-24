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Росія поранила пʼятьох мешканців Сумщини

Ворог атакував 28 населених пунктів області. 

Росія поранила пʼятьох мешканців Сумщини
Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія 53 рази атакувала 28 населених пунктів Сумщини. Травмовані пʼятеро людей, зокрема водій Укрпошти. 

Про це розповіли у обласній поліції

У Новослобідській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль відділення Укрпошти отримав поранення 49-річний водій.

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У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона отримала поранення місцева жителька.

В Есманьській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль поранені 51-річна жінка та 33-річний чоловік.

У Краснопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в будинок травмована 64-річну жінка.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

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