Такі дії пошкоджують ґрунтовий покрив, рослинність та оселища диких тварин.

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Від початку 2026 року орієнтовний розмір шкоди від незаконного джипінгу територіями природно-заповідного фонду становить близько 1,4 млн грн

Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.

Такі розрахунки Держекоінспекція надала, опрацювавши 14 звернень, зокрема через сервіс «ЕкоЗагроза».

Проїзд механічними транспортними засобами територіями ПЗФ є порушенням природоохоронного законодавства. Такі дії руйнують екосистеми, пошкоджують ґрунтовий покрив, рослинність та оселища диких тварин і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Для запобігання таким випадкам Держекоінспекція спільно з працівниками Карпатського національного природного парку та поліцією проводить рейди територіями природно-заповідного фонду. Під час таких заходів зафіксували 7 випадків незаконного проїзду в заповідниках.

В Мінекономіки заявили, що контроль і надалі посилюватимуть, щоб запобігти незаконному екстремальному туризму.