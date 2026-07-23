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Незаконний джипінг на заповідних територіях: шкода довкіллю становить близько 1,4 млн грн

Такі дії пошкоджують ґрунтовий покрив, рослинність та оселища диких тварин.

Незаконний джипінг на заповідних територіях: шкода довкіллю становить близько 1,4 млн грн
Ілюстративне фото: джипінг
Фото: соцмережі

Від початку 2026 року орієнтовний розмір шкоди від незаконного джипінгу територіями природно-заповідного фонду становить близько 1,4 млн грн

Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.

Такі розрахунки Держекоінспекція надала, опрацювавши 14 звернень, зокрема через сервіс «ЕкоЗагроза».

Проїзд механічними транспортними засобами територіями ПЗФ є порушенням природоохоронного законодавства. Такі дії руйнують екосистеми, пошкоджують ґрунтовий покрив, рослинність та оселища диких тварин і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Для запобігання таким випадкам Держекоінспекція спільно з працівниками Карпатського національного природного парку та поліцією проводить рейди територіями природно-заповідного фонду. Під час таких заходів зафіксували 7 випадків незаконного проїзду в заповідниках. 

В Мінекономіки заявили, що контроль і надалі посилюватимуть, щоб запобігти незаконному екстремальному туризму. 

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