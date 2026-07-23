У Харкові чоловік напав із ножем на військового ТЦК, поліцейський вистрелив йому в ногу

У Слобідському районі Харкова затримали чоловіка, якого розшукували за погрози поліцейському. Під час затримання він поранив ножем працівника ТЦК та СП, після чого поліцейський вистрілив йому в ногу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Встановлено, що ще 21 липня поблизу автовокзалу працівники патрульної поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК та СП зупинили чоловіка для перевірки документів. У відповідь він дістав ніж, поводився агресивно, погрожував присутнім та поліцейському, а потім утік з місця події.

Сьогодні, 23 липня, під час затримання вказаного чоловіка він чинив опір правоохоронцям, дістав ніж та завдав ножових поранень військовослужбовцю ТЦК і намагався поранити поліцейського.

"З метою припинення протиправних дій та відвернення безпосередньої загрози життю і здоров’ю людей поліцейський, відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію», застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши нападника в ногу. Усім потерпілим надано необхідну медичну допомогу", - повідомили в Нацполі.

Наразі правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.