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Росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину: троє загиблих, десятки поранених

Ворог застосував безпілотники, артилерію і авіабомби. 

Росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину: троє загиблих, десятки поранених
Наслідки російських атак
Фото: Дніпропетровська ОДА

Російські військові протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією і авіабомбами. Троє людей загинули, ще 32 зазнали поранень. Серед постраждалих – дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 

У Павлограді через ранкову ворожу атаку загинули три людини. 29 постраждали. В лікарні у важкому стані троє людей. Ще 14, серед яких 2-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться вдома.

На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджені пожежна частина, підприємство, магазин, багатоквартирні будинки, автівки. Постраждали 41-річний чоловік і 47-річна жінка. Обидва лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни били по Петропавлівській та Покровській громадах. Понівечені заправка та приватна оселя.

У Криворізькому районі потерпала Грушівська громада. Пошкоджена автівка. Постраждала людина.

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