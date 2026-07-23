Росіяни атакували паливну інфраструктуру в Житомирі

Росіяни обстрілюють паливну інфраструктуру Житомирщини.
Про це повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко.
За його словами, ворог вдарив по об'єкту в Житомирі.
«Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, локалізували пожежу. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило», - зазначив Бунечко.
- Росія почала вибивати АЗС у прифронтових регіонах.
- За останні три місяці кількість пошкоджених станцій сягнула трьох сотень.
- Більше про це читайте в матеріалі LB.ua "Росіяни б’ють по АЗС. Як це впливає на ринок і що буде з цінами".