Росіяни атакували паливну інфраструктуру в Житомирі

Інформації про потерпілих немає.

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Росіяни обстрілюють паливну інфраструктуру Житомирщини.

Про це повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, ворог вдарив по об'єкту в Житомирі.

«Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, локалізували пожежу. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило», - зазначив Бунечко.