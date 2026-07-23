Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували паливну інфраструктуру в Житомирі

Інформації про потерпілих немає.

Росіяни атакували паливну інфраструктуру в Житомирі
Наслідки обстрілів АЗС у Дніпропетровській області

Росіяни обстрілюють паливну інфраструктуру Житомирщини.

Про це повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, ворог вдарив по об'єкту в Житомирі.

«Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, локалізували пожежу. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило», - зазначив Бунечко.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies