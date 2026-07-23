Бойові дії на Донеччині, 178 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атаки на Дніпропетровщину. Яким запам’ятається 1611-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 липня на фронті від початку доби відбулося 178 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку зафіксували найбільше атак - 21.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 липня – в новині.

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Російські військові вдень майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією і авіабомбами. Троє людей загинули, ще 32 зазнали поранень. Серед постраждалих – дитина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді через ранкову ворожу атаку загинули три людини. 29 постраждали. В лікарні у важкому стані троє людей. Ще 14, серед яких 2-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться вдома.

Більше інформації – в новині.

Росіяни вдарили двома авіабомбами по Слов’янську, є поранені серед цивільного населення.

Близько 15:30 окупаційні війська скинули на Слов’янськ «ФАБ-250». Під ударом опинилась житлова забудова.

Як уточнив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару у Слов'янську поранені 14 людей.

Пошкоджено 7 багатоповерхівок.

Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Транш буде спрямований для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.

Україна виступає за дипломатичне завершення війни і вважає, що переговорний процес треба відновити до осені. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу з нагоди візиту до Києва ірландського прем'єра, передає кореспондент LB.

Під час вчорашньої телефонної розмови зі Стівом Віткоффом пролунали певні пропозиції, їх будуть обговорювати. Зеленський сказав, що спробує, щоб це зробили найближчим часом. «Тому що після цього американці спілкуватимуться з руськими. Останній рік зазвичай так відбувалось», – пояснив він.

Після цього може бути тристороння зустріч.

У Слобідському районі Харкова затримали чоловіка, якого розшукували за погрози поліцейському. Під час затримання він поранив ножем працівника ТЦК та СП, після чого поліцейський вистрілив йому в ногу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Встановлено, що ще 21 липня поблизу автовокзалу працівники патрульної поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК та СП зупинили чоловіка для перевірки документів. У відповідь він дістав ніж, поводився агресивно, погрожував присутнім та поліцейському, а потім утік з місця події. Сьогодні, 23 липня, під час затримання вказаного чоловіка він чинив опір правоохоронцям, дістав ніж та завдав ножових поранень військовослужбовцю ТЦК і намагався поранити поліцейського.

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