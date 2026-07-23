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Україна хоче відновити дипломатичний трек із Росією до осені

На осінь, за даними розвідки, Росія може готувати мобілізацію. 

Україна хоче відновити дипломатичний трек із Росією до осені
Переговори України, США і Росії в Женеві, 17 лютого
Фото: Special Envoy Steve Witcoff у X

Україна виступає за дипломатичне завершення війни і вважає, що переговорний процес треба відновити до осені. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу з нагоди візиту до Києва ірландського прем'єра, передає кореспондент LB. 

Під час вчорашньої телефонної розмови зі Стівом Віткоффом пролунали певні пропозиції, їх будуть обговорювати. Зеленський сказав, що спробує, щоб це зробили найближчим часом.

«Тому що після цього американці спілкуватимуться з руськими. Останній рік зазвичай так відбувалось», – пояснив він.

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Після цього може бути тристороння зустріч.

«Безумовно, треба все це робити до осені», – наголосив він, додавши, що якби все залежало тільки від України, то зустріч була б уже в липні.

США, за його словами, підтримують зустріч. Але треба пам'ятати, що Вашингтон все ще зараз фокусується на Ірані.

За інформацією медіа, президент України може взяти участь у похороні сенатора Лінді Грема, запланованому на 28 липня. 

Переговори з Росією

Минулого й цього року Україна, Росія і США провели декілька раундів переговорів. Їхнім результатом є декілька етапів обміну полоненими, але вирішити всі суперечливі питання не вдалося. Росія вимагає віддати їй окуповані території та вільну частину Донецької і Луганської областей. Україна категорично відкидає територіальні поступки.

Зустрічі призупинилися після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. 

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